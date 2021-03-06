Лазарев и Малиновский вместе отдыхают в Сочи

Певец Сергей Лазарев и его близкий друг музыкант, миллионер и криптоинвестор Алекс Малиновский и ещё пара их приятелей отправились на отдых в Краснодарский край. Бывший участник группы Smash!! выбрал сочинские трассы, чтобы впервые встать на сноуборд. Фотографии из Красной поляны появились на страницах в соцсетях и у артиста и у бизнесмена.
Сегодня впервые в жизни встал на сноуборд! Честно говоря, всегда считал, что отдых в горах со снегом и лыжами — совсем не моё. Но друзья пригласили поехать и я согласился за компанию. И скажу я вам, это кайф! Такие эмоции! Ни сколько не пожалел! По началу конечно нападался, но потом спустя 3 часа работы с инструктором, я освоил сноуборд! И поехал! Теперь будем переходить на трассы посложнее, — поделился своими успехами с подписчиками в Instagram Лазарев.
И пока певец осваивал учебный склон, Малиновский с некой девушкой и ещё одним мужчиной гоняли по сложным трассам. Пролетая мимо на фуникулёре, бизнесмен пытался снять на видео успехи друга внизу и задался вопросом: «Ну и где же там наш мальчик?».