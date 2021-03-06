Лазарев и Малиновский вместе отдыхают в Сочи

Популярный тиктокер Даня Милохин стал гостем YouTube-шоу ведущей Иды Галич «1-11», где выяснилось, кто умнее — начинающий певец и звезда соцсетей или школьники. Во время программы ведущая не смогла не задать вопрос блогеру о работе с «золотым голосом России» Николаем Басковым.

Галич спросила, как 19-летнему юноше работается с 44-летним певцом и ощущает ли он разницу поколений. С ним нет, он молодится, — ответил Милохин. Басков и Милохин выпустили совместный клип на...