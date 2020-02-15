https://static.news.ru/photo/0e6e57a8-5065-11ea-8755-fa163e074e61_660.jpg Лайма Вайкуле Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лайма Вайкуле отказалась летать самолётами из боязни заразиться коронавирусом. Певица всерьёз опасается заражённых пассажиров, которые могут оказаться на борту.

Между тем у Вайкуле запланированы гастроли на Украину и в Россию.

Думаю, что правильнее будет сейчас избегать полётов, — заявила артистка в интервью Tvnet.lv.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая рассказал о новых жертвах коронавируса. За 15 февраля в стране умерло 142 человека.