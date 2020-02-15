Лайма Вайкуле отказалась летать самолётами из боязни заразиться коронавирусом. Певица всерьёз опасается заражённых пассажиров, которые могут оказаться на борту.
Между тем у Вайкуле запланированы гастроли на Украину и в Россию.
Думаю, что правильнее будет сейчас избегать полётов, —
заявилаартистка в интервью Tvnet.lv.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая рассказал о новых жертвах коронавируса. За 15 февраля в стране умерло 142 человека.
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