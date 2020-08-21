Лада Дэнс рассказала о своём увлечением пилоном

https://static.news.ru/photo/432f837a-e45a-11ea-9b57-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lada_dance_official

Российская певица Лада Дэнс рассказала, чем занималась во время самоизоляции. 53-летняя исполнительница освоила танцы на пилоне.

Об этом она сообщила в своём Instagram. По её словам, время самоизоляции пошло её на пользу.

Я освоила пилон. Это красиво, изящно, но очень сложно, — поделилась певица.

Умение танцевать на пилоне, по словам певицы, нужны ей для съёмок нового клипа, выход которого вскоре состоится. Дэнс призналась, что новое увлечение далось ей «с большим трудом», передаёт Teleprogramma.

Но я справилась и достаточно быстро. Так что, если не будет работы, я уже знаю, чем займусь, — пошутила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что популярную в 90-е годы певицу Ладу Дэнс раскритиковали поклонники. Фанаты с трудом узнали своего кумира после пластической операции.