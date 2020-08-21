Лада Дэнс рассказала о своём увлечением пилоном

Российская певица Лада Дэнс рассказала, чем занималась во время самоизоляции. 53-летняя исполнительница освоила танцы на пилоне.
Об этом она сообщила в своём Instagram. По её словам, время самоизоляции пошло её на пользу.
Я освоила пилон. Это красиво, изящно, но очень сложно, — поделилась певица.
Умение танцевать на пилоне, по словам певицы, нужны ей для съёмок нового клипа, выход которого вскоре состоится. Дэнс призналась, что новое увлечение далось ей «с большим трудом»,
Но я справилась и достаточно быстро. Так что, если не будет работы, я уже знаю, чем займусь, — пошутила она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что популярную в 90-е годы певицу Ладу Дэнс раскритиковали поклонники. Фанаты с трудом узнали своего кумира после пластической операции.
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