https://static.news.ru/photo/129a0bda-42e4-11ea-8968-fa163e074e61_660.jpg Люси и Николас, дети Курниковой и Иглесиаса Фото: annakournikova/instagram.com

Слухи об очередной беременности теннисистки Анны Курниковой нашли подтверждение. Папарацци сфотографировали её в спортивной кофте, которая не скрывает заметно округлившийся живот.

Съёмка велась, когда 38-летняя бывшая первая ракетка мира в парном разряде вместе с 44-летним испанским певцом Энрике Иглесиасом катались на своей яхте по каналам Майами. Об этом сообщил журнал HOLA!, который разместил снимок беременной Курниковой на своей странице в Facebook.

У пары в декабре 2017 года родилась двойня — сын Николас и дочь Люси. Издание предполагает, что третий ребёнок может появиться на свет ещё этой зимой или ранней весной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Курникова намекнула на свадьбу с Энрике Иглесиасом. Она поменяла фамилию на своей официальной странице в Instagram, что подтолкнуло поклонников поздравить спортсменку с прошедшим бракосочетанием. Спортсменка в описании к своему профилю написала «Курникова-Иглесиас». При этом она никак не стала комментировать этот факт. Пара живёт вместе с 2001 года.