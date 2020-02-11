https://static.news.ru/photo/500a1a6c-4c55-11ea-9236-fa163e074e61_660.jpg Анна Курникова с первым ребёнком Фото: instagram.com/Global Look Press

Бывшая российская теннисистка 38-летняя Анна Курникова и 44-летний испанский певец Энрике Иглесиас празднуют рождение третьего ребёнка. Пол младенца пока не называется, поскольку это секрет.

Об этом рассказал брат певца Хулио Иглесиас — младший, сообщает The Daily Mail.

Отношения пары начались в 2002 году. Анна и Энрике являются родителями двойняшек Николаса и Люси. Дети появились на свет 16 декабря 2017 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что папарацци в конце января 2020 года сфотографировали Курникову в спортивной кофте, которая не скрывала заметно округлившийся живот. Съёмка велась, когда она с мужем каталась на яхте по каналам Майами. Издание тогда предположило, что третий ребёнок может появиться на свет ещё зимой или ранней весной.