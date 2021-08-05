Курбан Омаров дождался отношений, о которых мечтал

Бизнесмен Курбан Омаров, супруг экс-ведущей шоу «Дом-2» Ксении Бородиной, с которым она сейчас разводится, заявил, что дождался отношений, о которых мечтал. Речь об их общей дочери Теоне. Омаров провёл время с пятилетней девочкой и поделился видео с прогулки в Instagram.

Нет слов. Одни эмоции. Наконец-то я дождался тех отношений, о которых мечтал, — подписал он под опубликованным видео.

На кадрах отец и дочь вместе катаются на велосипедах и колесе обозрения, а также поют в караоке и едят сладкую вату. Ролик собрал за два часа более 400 тысяч просмотров.

В настоящий момент дочь Бородиной и Омарова живёт с мамой, однако довольно часто встречается с отцом. Мужчина планирует и дальше оставаться важной частью жизни ребёнка.

Ведущая вышла за Омарова замуж в июле 2015-го. 22 декабря того же года родила от него дочь Теону. О причинах возможного разрыва не говорится.

Ранее сообщалось, что Бородина заявила о переживаниях дочери из-за развода родителей.