Кудрявцева в новом наряде прогулялась с мужем по ночной Москве

https://static.news.ru/photo/b7b21cdc-fb0a-11ea-9b1e-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева отметила с мужем хоккеистом Игорем Макаровым его 33-летие.

Заранее Лера Кудрявцева празднично украсила квартиру гирляндами и воздушными шарами, а также приготовила супругу его любимый салат оливье.

Позже пара отправилась на ужин в стейкхаус, а затем телеведущая прогулялась с мужем по ночной Москве, сообщает Teleprogramma.pro.

Какой же сегодня был семейный чудесный вечер. Давно не гуляли по ночной Москве с Игорем. Люблю, — привели слова телеведущей на портале.

Для прогулки Лера Кудрявцева выбрала белое двубортное пальто, чёрные легинсы и белые кроссовки под верхнюю одежду.

Как писал NEWS.ru ранее, день рождения хоккеиста Игоря Макарова прошёл 19 сентября. Ему исполнилось 33 года. Его супруга Лера Кудрявцева в социальной сети показала подписчикам, как готовится к празднованию дня рождения своего супруга. Она сообщила, что украшения подготавливала уже поздно ночью.