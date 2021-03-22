Кудрявцева показала себя на койке в реанимации

https://static.news.ru/photo/311be2a2-8b56-11eb-bd39-96000091f725_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лера Кудрявцева раскрыла подробности своего пребывания в реанимации. Телеведущая попала туда прямо со съёмок.

По словам Кудрявцевой, пока врачи проверяют, что именно с ней произошло. Но, по её признанию, ведущая порядком перепугалась, когда её увезли из студии на скорой.

О своём самочувствии теледива рассказала в Instagram. Видео со страницы Кудрявцевой опубликовал Пятый канал.

Испугалась я прилично. Увезли прямо со съёмок. Проверяют, что со мной, — сообщила в сторис Кудрявцева.

Выглядит телезвезда и вправду не лучшим образом. На видео она лежит на реанимационной койке с прикроватным оборудованием, на лице ведущей остался макияж.

О состоянии ведущей также сообщил её PR-менеджер Табриз Шахиди, заверивший, что Кудрявцева сейчас чувствует себя хорошо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева, которую ранее экстренно госпитализировали со съёмочной площадки, рассказала о своём самочувствии. Светская львица также озвучила предварительный диагноз.