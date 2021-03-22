Кудрявцева показала себя на койке в реанимации

Лера Кудрявцева раскрыла подробности своего пребывания в реанимации. Телеведущая попала туда прямо со съёмок.
По словам Кудрявцевой, пока врачи проверяют, что именно с ней произошло. Но, по её признанию, ведущая порядком перепугалась, когда её увезли из студии на скорой.
О своём самочувствии теледива рассказала в Instagram. Видео со страницы Кудрявцевой опубликовал Пятый канал.
Испугалась я прилично. Увезли прямо со съёмок. Проверяют, что со мной, — сообщила в сторис Кудрявцева.
Выглядит телезвезда и вправду не лучшим образом. На видео она лежит на реанимационной койке с прикроватным оборудованием, на лице ведущей остался макияж.
О состоянии ведущей также сообщил её PR-менеджер Табриз Шахиди, заверивший, что Кудрявцева сейчас чувствует себя хорошо.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева, которую ранее экстренно госпитализировали со съёмочной площадки, рассказала о своём самочувствии. Светская львица также озвучила предварительный диагноз.