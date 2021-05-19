Кудрявцева назвала себя «нетипичной бабушкой», рассказывая о внуке

https://static.news.ru/photo/89dce6de-b914-11eb-b26f-96000091f725_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лера Кудрявцева, у которой три года назад появился внук, считает себя «нетипичной бабушкой». Речь идёт о наследнике её сына Жана, которого зовут Лев, рассказала ведущая в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Внук Кудрявцевой появился на свет, когда она ходила беременная дочкой. Ведущая признаётся, что любит обоих совершенно одинаково.

Я считаю себя нетипичной бабушкой. Я не вяжу, не заставляю внука постоянность есть. У нас очень стереотипное отношение к данному понятию. Я скорее работающая молодая мама. Внук к нам часто приезжает, они с Машей много общаются, играют, — рассказала Кудрявцева Ивану Урганту.

Кудрявцевой 19 мая исполнилось 50 лет. Она не любит справлять дни рождения, но и возраста своего не скрывает. Сына телеведущая родила от барабанщика группы «Ласковый май», когда ей не было 20 лет. Вскоре она рассталась с отцом Жана, забота о сыне легла на её плечи.

Были времена, когда я просила сына не называть меня мамой на публике. Но я тогда еще совсем молодая была. Это продлилось недолго, — поделилась откровениями Кудрявцева.

На сегодня телеведущая очень гордится достижениями взрослого сына и радуется успехам маленькой дочери. Маша является главной радостью и для мамы, и для своего отца, хоккеиста Игоря Макарова.

Как сообщалось ранее, телеведущая Лера Кудрявцева показала в своём Instagram фото из отпуска в Дубае, где она отдыхает вместе с супругом Игорем Макаровым. Для очередного вечера она выбрала нарядное платье, которое подверглось критике со стороны поклонников.