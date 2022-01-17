«Кто-то из своих»: Пригожин об ограблении вдовы Градского

Ограбление вдовы музыканта Александра Градского мог устроить кто-то из её окружения, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, передаёт Teleprogramma.pro. Марину Коташенко ограбили на 100 млн рублей. Злоумышленники устроили ДТП с её машиной, а затем под угрозой оружия заставили отвезти их в дом и показать, где находятся деньги.

Люди, которые пытаются нанести ещё один урон семье, пережившей такую утрату, — это просто скоты. <...> И я даже не сомневаюсь, что это сделал кто-то из своих. Нужно искать внутри, — сказал Пригожин.

Ранее сообщалось, что, по одной из версий, к ограблению Коташенко мог быть причастен домашний персонал. По другой версии, вдова Градского сама инсценировала ограбление. В частности, полицейские задались вопросом, почему Коташенко написала заявление только через несколько часов.

Ограбление произошло накануне. Предварительно, трое злоумышленников врезались в автомобиль женщины, а затем пересели к ней в машину и, угрожая пистолетом, заставили Коташенко отвезти их в дом и показать место хранения средств. Забрав 100 млн рублей, грабители потребовали отвезти их в посёлок Апрелевка.