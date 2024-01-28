Кто показал Путину видео с «голой» вечеринки? Собчак раскрыла информатора

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Иллюстрация NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак рассказала, кто, по ее словам, показал президенту России Владимиру Путину видео с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Чье имя назвала телеведущая, в чем обвинила?

Кто слил Путину видео с «голой» вечеринки

В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак сообщила, что кадры со скандального мероприятия, организованного блогером Анастасией Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор», российскому лидеру показал актер и режиссер Никита Михалков. В частности, пишет журналистка, кинематографист продемонстрировал Путину видео с рэпером Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на вечеринку в одном носке Balenciaga на гениталиях.

«Если я ставлю цель, то достигаю ее — наконец-то смогла узнать, кто же донес президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку», — отмечается в публикации «Кровавой барыни».

По словам Собчак, именно позиция Михалкова спровоцировала всеобщее осуждение «голой» вечеринки, в том числе рассмотрение мероприятия на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским, деятельность запрещена).

«Путин его [Михалкова] уважает, любит и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво. Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция — не только пропаганда запрещенной экстремистской ЛГБТ, но и насмешка над СВО, которая (как я уже писала) сейчас уже не просто операция, сейчас уже Освободительная Война, которую ждет Победа», — пишет Собчак.

В чем Собчак обвинила Михалкова

20 января Собчак обратила внимание на публикацию о похоронах поэта Льва Рубинштейна, которая вышла в «Экспресс-газете». Статью она назвала «мерзейшей».

«Пропустила, какая мерзейшая статья про похороны поэта Льва Рубинштейна. Давайте запомним автора — Михаил Васильев (вероятно, псевдоним). Статью удалили, но сам факт, что написали в этой помойке, существующей на госденьги, о многом говорит», — написала журналистка в Telegram-канале «Кровавая барыня».

В этом контексте Собчак обратилась к Михалкову в своей публикации о показанном Путину видео с «голой» вечеринки. По мнению журналистки, режиссер должен обратить такое же внимание на статью «Экспресс-газеты», как на мероприятие Ивлеевой, поскольку в публикации о похоронах Рубинштейна, считает Собчак, присутствовали признаки антисемитизма.

«Как вы считаете, в стране, победившей фашизм, проводящей операцию денацификации соседних стран, борющейся с сатанизмом, есть ли место такому публичному антисемитизму? Статья уже удалена, но, может быть, вы поможете нам всем узнать ее автора, он же буквально насаждает антисемитизм стране! А это почти как сатанизм уже», — обратилась к Михалкову Собчак.

Телеведущая добавила, что будет ждать ответа Михалкова на свое обращение. По ее словам, обсуждение статьи о похоронах Рубинштейна не менее важно, чем дискуссии о «голой» вечеринке.

«Мне кажется, это не менее важно, чем обсуждение „голой“ вечеринки. Кто главный редактор и какое наказание понес автор, может быть, вы проявите инициативу в решении этого важного вопроса? Кроме вас некому. Буду очень ждать ответ, ваша Ксения», — написала журналистка.

Что сказал Путин о «голой» вечеринке

16 января глава государства призвал равняться не на тех, кто принимал участие в «голой» вечеринке, а на российских доблестных воинов, участвующих в спецоперации. По его словам, правильными жизненными ориентирами обладают прежде всего участники СВО, а не «полураздетые веселящиеся звезды».

«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраивают по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — сказал Путин на встрече с главами муниципалитетов, обсуждая вопросы, связанные с участниками СВО.

Позднее российский лидер провел в Петербурге встречу со студентами, которые принимали участие в спецоперации. Он объявил, что именно такие люди станут костяком новой российской элиты.

«Именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну такие тоже нужны чудики, тоже пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из этих людей», — сказал Путин.

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