«Кто без греха?»: Охлобыстин прокомментировал высказывание Пригожина

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Актёр Иван Охлобыстин ответил на слова продюсера Иосифа Пригожина о «бедных артистах». Он заявил, что глупости нужно прощать.

Охлобыстин признался, что сам иногда совершает такие поступки, на фоне которых певица Валерия выглядит как «невинное, чистое дитя». По его словам, Пригожина необходимо благодарить за борьбу за права всех актёров, передаёт argumenti.ru.

Господь наш Иисус Христос заповедал нам прощать всё, включая глупость. Кто без греха? <...> А Иосифу только спасибо можно сказать, что борется за права всего актеёрского цеха, включая стриптиз. Кто-то ведь должен отстаивать конституционное право людей без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро? — отметил актёр.

Ранее, как писал NEWS.ru, в партии «Коммунисты России» сообщили, что откликнулись на слова продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов и отправили ему пачку «Доширака». Однако тот назвал это провокацией и заявил, что «гуманитарную помощь» не получал.