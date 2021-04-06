Переоделась на ходу: Ксения Собчак отказалась от платья из-за Аниты Цой

https://static.news.ru/photo/4cdae724-96cb-11eb-a125-96000091f725_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая и активный видеоблогер Ксения Собчак собственным примером подтвердила расхожее мнение о том, что женщина не готова стерпеть другую модницу точно в таком же наряде. Модный конфуз произошёл перед церемонией вручения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Красную дорожку журналистке перешла певица Анита Цой.

Исполнительница вышла к публике в ярком платье-кимоно оттенка фуксии. Однако казус ситуации заключался в том, что в гримёрке Собчак, которой предстояло стать соведущей вечера, висело до неприличия похожее одеяние, передаёт KP.RU.

Я была удивлена, почему Ксения так изумлённо разглядывала меня на красной дорожке. У неё на лице не было приятных эмоций, — поделилась впечатлениями от ситуации Цой.

Она заверила, что злого умысла у неё не было, а подбором нарядов занимается стилист.

Впрочем, Собчак смогла выйти из ситуации с достоинством. Она оставила дожидавшийся её наряд в гримёрке, оперативно отыскав ему замену в виде платья в пол лимонного цвета.

Партнёром телеведущей на сцене был певец Филипп Киркоров. Как сообщал NEWS.ru, одним из триумфаторов премии в этом году стал Моргенштерн, который унёс с собой награду в номинации «Прорыв года». Награда за лучший альбом года досталась украинскому дуэту Artik & Asti, а лучшим певцом года признали Jony.