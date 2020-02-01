https://static.news.ru/photo/f17fb16e-4542-11ea-8995-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Игорь Крутой с юмором отнёсся к фото Лещенко с женой Валентина Юдашкина. Жена модельера к 78-летию артиста опубликовала фото с именинником.

Фото сразу оценил композитор Игорь Крутой. Он отметил, что ему знакомо и само фото, и место, где оно было сделано. Снимок был сделан на вечеринке по случаю юбилея Игоря Крутого.

Несмотря на это, Марина Юдашкина поздравила Лещенко с днём рождения.

Дорогой Лев Валерьянович! Поздравляем с Днем рождения! Пусть любой день вашей жизни будет наполнен позитивом, приятными встречами. Здоровья! Пусть исполнятся все ваши мечты! — написала жена модельера.

На это живо отреагировал Игорь Крутой.

Ой, знакомое фото и место съёмки, — написал он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист России Лев Лещенко с иронией отозвался о предложении Владимира Жириновского сократить гимн страны. Лидер ЛДПР аргументировал это тем, что детям и пожилым якобы «трудно запомнить» три куплета и три припева официального символа государства.