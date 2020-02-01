Несмотря на это, Марина Юдашкина поздравила Лещенко с днём рождения.
Дорогой Лев Валерьянович! Поздравляем с Днем рождения! Пусть любой день вашей жизни будет наполнен позитивом, приятными встречами. Здоровья! Пусть исполнятся все ваши мечты! — написала жена модельера.
На это живо отреагировал Игорь Крутой.
Ой, знакомое фото и место съёмки, — написал он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист России Лев Лещенко с иронией отозвался о предложении Владимира Жириновского сократить гимн страны. Лидер ЛДПР аргументировал это тем, что детям и пожилым якобы «трудно запомнить» три куплета и три припева официального символа государства.