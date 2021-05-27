Крутой показал российских звёзд без фотошопа

https://static.news.ru/photo/3e7f043c-4cbe-11eb-88a1-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Игорь Крутой показал звёзд российского шоу-бизнеса без фильтров и ретуши. Видео он разместил на своей странице в Instagram.

Шоумен поделился кадрами с празднования 50-летнего юбилея певицы Кристины Орбакайте. Торжество посетили представители российского шоу-бизнеса и звёзды первой величины.

Игорь Крутой вёл любительскую съёмку мероприятия. На видео знаменитости предстали без фотошопа — такими, какие они есть в действительности. В какой-то момент в кадр попали певцы Филипп Киркоров и Алла Пугачёва, а также ведущий Максим Галкин.

Ранее поклонники обвинили Ларису Долину в том, что та ретуширует свои снимки, чтобы выглядеть моложе. Как заявила певица, она не использует фотошоп, а эффект достигается благодаря хорошему освещению и диете. В последнее время артистка выкладывает в соцсетях снимки, на которых она выглядит заметно помолодевшей. В СМИ появилась информация, что исполнительница забросила свою любимую кефирную диету и обратилась в клинику для похудения. По слухам, Долина провела месяц в детокс-центре и заплатила более одного миллиона рублей за ВИП-палату и специальный рацион.

Сама королева джаза уверяет, что похудела на 20 килограммов благодаря интервальному голоданию. Теперь снимками обновлённой фигуры звезда регулярно хвастается в Сети. Однако пользователи уверены, что певица умело использует фотошоп и пытается всех обмануть.