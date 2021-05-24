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Шоу-бизнес

«Красивый мальчик»: сменивший пол Эллиот Пейдж показал фото топлес

09:58, 25 мая 2021
Эллиот Пейдж Эллиот Пейдж Фото: instagram.com/elliotpage/

Голливудский актёр-трансгендер Эллиот Пейдж, прославившийся под именем Эллен Пейдж, показал в своём Instagram фотографию, на которой позирует топлес.

Сменившего пол актёра запечатлели в солнечный день возле бассейна. Он одет в красные мужские плавки, кепку и очки. На снимке Пейдж также демонстрирует счастливую улыбку и накаченный пресс.

Посмотрите на этого красивого мальчика, — написала актриса Илана Глейзер.

Пейдж поддержали многие звёзды, среди которых комик Мэй Мартин, актрисы Джулианна Мур, Нина Добрев, Риту Арья и Генезис Родригез.

Выглядишь замечательно! — отметила звезда «Дневников вампира».

 

Ранее Пейдж в интервью Опре Уинфри признался, что был по-настоящему счастлив, когда ему удалили грудь. Впервые увидев себя в зеркале в полотенце, трансгендерный мужчина по-настоящему обрадовался. Когда он беседовал с известной телеведущей, посетовал, что американское здравоохранение так плохо поддерживает трансгендеров.

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