«Красивый мальчик»: сменивший пол Эллиот Пейдж показал фото топлес

Фото: instagram.com/elliotpage/

Анастасия Андреева NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Телеведущий и актёр Максим Галкин никогда не устаёт развлекать своих детей от Аллы Пугачёвой. Однако на этот раз поклонники вспомнили один из отпусков звёздной семьи, видео с которого они выложили в фан-аккаунт.

На кадрах видно, как Лиза и Гарри сидят в большой резиновой лодке и активно работают вёслами. При этом сама лодка находится суше, а рядом активно танцует Галкин под весёлую песню...