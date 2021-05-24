«Красивый мальчик»: сменивший пол Эллиот Пейдж показал фото топлес

Голливудский актёр-трансгендер Эллиот Пейдж, прославившийся под именем Эллен Пейдж, показал в своём Instagram фотографию, на которой позирует топлес.
Сменившего пол актёра запечатлели в солнечный день возле бассейна. Он одет в красные мужские плавки, кепку и очки. На снимке Пейдж также демонстрирует счастливую улыбку и накаченный пресс.
Посмотрите на этого красивого мальчика, — написала актриса Илана Глейзер.
Пейдж
Выглядишь замечательно! — отметила звезда «Дневников вампира».
Ранее Пейдж в интервью Опре Уинфри признался, что был по-настоящему счастлив, когда ему удалили грудь. Впервые увидев себя в зеркале в полотенце, трансгендерный мужчина по-настоящему обрадовался. Когда он беседовал с известной телеведущей, посетовал, что американское здравоохранение так плохо поддерживает трансгендеров.