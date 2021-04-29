Актёр-трансгендер был в восторге, что ему удалили женскую грудь

https://static.news.ru/photo/2f5ba9c8-a962-11eb-b69f-96000091f725_660.jpg Фото: elliotpage / instagram

Голливудский актёр-трансгендер Эллиот Пейдж, который раньше был Эллен Пейдж, в интервью Опре Уинфри признался, что был по-настоящему счастлив, когда ему удалили грудь.

Впервые увидев себя в зеркале в полотенце, трансгендерный мужчина по-настоящему обрадовался. Когда он беседовал с известной телеведущей, посетовал, что американское здравоохранение так плохо поддерживает трансгендеров.

Я хотел поговорить об этом по нескольким причинам. Хотел поделиться, насколько это изменило мою жизнь. Я действительно верю, что это может спасти жизнь многим людям, — сказал 34-летний Пейдж.

Изменения его тела после операции принесло актёру радость, поэтому он хотел бы, чтобы в США законодатели перестали распространять ложь о трансгендерах.

Ранее NEWS.ru писал, что канадский трансгендерный актёр Эллиот Пейдж в интервью Vanity Fair признался, что с детства ощущал себя мальчиком. Пейдж рассказал, что после смены пола он наконец-то чувствует себя тем, кто он есть на самом деле.