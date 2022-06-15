«Красивый человек с трагической судьбой»: скульптор о Фриске Скульптор Щербаков рассказал, что памятник Фриске будет установлен в одном из концертных залов Москвы

Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look

Жанна Фриске

Памятник певице Жанне Фриске собираются установить в одном из концертных залов Москвы, заявил автор монумента, народный художник России Салават Щербаков в разговоре с NEWS.ru. По его словам, скульптура артистки будет точь-в-точь такой же, как она выглядела в жизни.

Жанна — это красивый, творческий человек с трагической судьбой. Вот и родилась идея у нашей мастерской ее увековечить. Установлена она будет, скорее всего в рамках какого-то концертного зала. Выглядит он точь-в-точь как Жанна выглядела при жизни. Масштаб у нее в полный рост, то есть это портретная скульптура, — заявил Щербаков.

Он также отметил, что его мастерская изготавливает памятники в ЛНР и ДНР.

Это и памятники солдатам-освободителям, и связь поколений, в общем, планы грандиозные, — подчеркнул он.

Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Причиной ее смерти стала глиобластома — самый агрессивный и часто встречающийся вид злокачественной опухоли мозга. На момент смерти ей было 40 лет.

Ранее сообщалось, что бывший муж певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев вызвал шквал негодования со стороны фанатов Фриске, подарив сыну на восьмилетие воздушный шар в форме черепа.