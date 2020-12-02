«Красавица»: 52-летняя ведунья Голунова выложила фото с грудной дочерью

https://static.news.ru/photo/5fd3aaf4-34ac-11eb-962b-fa163e074e61_660.jpg Елена Голунова Фото: instagram.com/golunovaofficial

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, ставшая матерью в 52 года, опубликовала фотографию, сделанную во время прогулки с грудной дочерью.

На снимке улыбающаяся ведунья стоит на заснеженной улице вместе с коляской.

Как безумно быстро летит время! Второй месяц нашей красавице! — написала она.

Голунова пожелала подписчикам здоровья и счастья, которым в настоящее время наполнена сама.

Ранее Голунова призналась, что они с мужем готовились к появлению дочери на свет задолго до родов, выбрали лучшее медучреждение и самых квалифицированных специалистов. Ведунья стала матерью в четвёртый раз в конце октября.

Своего супруга женщина называет отцом с большой буквы и считает, что способность быть хорошим родителем заложена в нём от природы. Она подчеркнула, что её муж до сих пор участвует в жизни своего сына от первого брака, не ограничиваясь только финансовой помощью, писал NEWS.ru.