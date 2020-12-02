«Красавица»: 52-летняя ведунья Голунова выложила фото с грудной дочерью

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, ставшая матерью в 52 года, опубликовала фотографию, сделанную во время прогулки с грудной дочерью.
На снимке улыбающаяся ведунья стоит на заснеженной улице вместе с коляской.
Как безумно быстро летит время! Второй месяц нашей красавице! — написала она.
Голунова пожелала подписчикам здоровья и счастья, которым в настоящее время наполнена сама.
Ранее Голунова призналась, что они с мужем готовились к появлению дочери на свет задолго до родов, выбрали лучшее медучреждение и самых квалифицированных специалистов. Ведунья стала матерью в четвёртый раз в конце октября.
Своего супруга женщина называет отцом с большой буквы и считает, что способность быть хорошим родителем заложена в нём от природы. Она подчеркнула, что её муж до сих пор участвует в жизни своего сына от первого брака, не ограничиваясь только финансовой помощью, писал NEWS.ru.