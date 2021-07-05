Кожевникова выступила против принудительной вакцинации от COVID

Звезда сериала «Универ» и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова заявила, что не будет прививаться от коронавируса. Как написала она на своей странице в Instagram, вакцинация является добровольным делом, поэтому не следует граждан принуждать к ней.

Актриса призвала своих подписчиков уважать друг друга и не делиться на два лагеря — вакцинированных и невакцинированных. По её словам, она перечитала более тысячи комментариев, у каждого своё течение болезни и своя реакция на прививку.

Я была и буду против принудительной медицины! То есть я не за и не против вакцины, я за выбор, который должен быть у каждого человека!!! Но безусловно этот выбор надо сделать очень ответственно и обдуманно, — отметила она.

Кожевникова также рассказала, что уже переболела коронавирусом, лежала в больнице. При этом у неё есть родственники, которые тяжело болеют, несмотря на наличие антител.

Задайте врачам из «красной зоны» вопрос, почему так тяжело болеют те, которые сделали прививку?! Говорили же, легко или вообще не заболеют, не так ли?! — подчеркнула актриса.

Ранее сообщалось, что исполнитель главной роли в фильме «Турецкий гамбит» Егор Бероев пришёл на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись победы» с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой. Таким образом он решил выступить против обязательной вакцинации от коронавируса. Он признался, что сам не делал прививку от COVID-19, хотя некоторые его знакомые и друзья вакцинировались. По словам звезды «Турецкого гамбита», эта тема никогда не была причиной для ссор и споров, однако введённые мэром Москвы Сергеем Собяниным ограничения всё изменили.