Звезда «Турецкого гамбита» выступил против обязательной вакцинации

Исполнитель главной роли в фильме «Турецкий гамбит» Егор Бероев пришёл на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Летопись победы» с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой. Таким образом он решил выступить против обязательной вакцинации от коронавируса, передаёт Милосердие.RU.

Он признался, что сам не делал прививку от COVID-19, хотя некоторые его знакомые и друзья вакцинировались. По словам звезды «Турецкого гамбита», эта тема никогда не была причиной для ссор и споров, однако введённые мэром Москвы Сергем Собяниным ограничения, всё изменили.

Сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком: гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей могли это допустить?, — заявил он.

Актёр считает, что человек должен иметь право на свободу выбора — даже если этот выбор кому-то не нравится.

Не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами. Не допустите сегрегации общества на «умных» и «глупых», людей с синдромом Дауна и без него, белых и чёрных, евреев и не евреев, привитых и не привитых, — добавил Бероев.

Власти ещё до жёстких ограничений неоднократно объясняли, что вакцинация является единственным верным путём борьбы с пандемией. В частности, столичный мэр Сергей Собянин говорил, что в Москве может быть выстроен барьер, своеобразный щит от COVID-19, если в короткий срок как можно большее количество горожан пройдут вакцинацию. Люди после вакцинации, отмечал градоначальник, в большинстве случаев не заболевают. А если привитый гражданин всё же заразился, то недуг не протекает тяжело.

В свою очередь директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург неоднократно заявлял, что индийский штамм коронавируса способен при проникновении в клетку приобретать устойчивость к антителам. То же касается и всевозможных мутаций, идущих от него. При этом, по словам Гинцбурга, вакцина «Спутник V» достаточно эффективна от всех существующих штаммов.

Кроме того, в странах с небольшой численностью населения, где прошла практически поголовная вакцинация, например, в Сан-Марино (где прививались «Спутником V») и в Израиле, о COVID-19 как минимум временно забыли — там статистика заболеваемости резко улучшилась.

Власти Москвы 22 июня объявили, что временно запретят проведение как в помещении, так и на открытом воздухе развлекательных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием свыше 500 человек. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества людей.

Кроме того, с 28 июня все столичные заведения общепита переводятся на «безковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев, или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня. Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.

Кремль поддержал ужесточение ограничений в Москве.