«Королев русской моды»: друг Зайцева о кончине талантливого модельера Замдиректора Дома моды Зайцева Головин назвал скончавшегося кутюрье «Королевым русской моды»

Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости

Вячеслав Зайцев

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев создавал безвременные коллекции и являлся представителем не только русской, но и мировой моды, сообщил NEWS.ru замдиректора Дома моды Зайцева Николай Головин. Иосиф Кобзон называл дизайнера «Гагариным русской моды», однако Головин считает, что ему больше подходит сравнение с председателем Совета главных конструкторов СССР Сергеем Королевым.

Слава Зайцев — это явление в русской культуре. Я в этом уверен. Вряд ли кто-либо восполнит его на небосклоне российской моды. Зайцев — это мода еще и мировая. Он создавал безвременные коллекции. Только в понедельник мы с ним делали творческую встречу. В августе было бы 25 лет, как мы дружим, — сказал он.

Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново в семье рабочих. Он окончил Ивановский химико-технологический техникум с дипломом художника текстильного рисунка, позже выучился на художника-модельера в Московском текстильном институте, ныне РГУ имени Косыгина. В начале 1960-х Зайцев работал худруком Экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды. В 1963 году он представил свою первую коллекцию для работниц села, благодаря которой стал известен за рубежом.

Зайцев первым в СССР представил свои модели на неделях высокой моды в Париже. Выставки его работ, среди которых были не только костюмы, модели одежды, но и живопись и графика, регулярно проводились в России и за границей. Зайцев преподавал в Московском технологическом институте.

Кутюрье скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. Днем его госпитализировали в Щелковскую больницу с кровотечением в желудке. В 18:00 мск врачи констатировали смерть Зайцева.