«Коллекционирую кольца»: Симоньян раскрыла причину отказов Кеосаяну в браке

Главный редактор телеканала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян раскрыла причину отказов своему гражданскому мужу, актёру Тиграну Кеосаяну, заявив, что «коллекционирует кольца» от избранника. Об этом она рассказала в интервью певице Валерии для её YouTube-шоу «Почему я?».

Никогда не хотела замуж. Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: «Родной, я просто коллекционирую кольца». Мне кажется, не спугнуть бы. Лучшее — враг хорошего. И потом — зачем? В современном мире это какие-то формальности, — высказала своё мнение Симоньян.

Журналистка призналась, что не хочет регистрировать брак официально не только по личным соображениям, но также из-за множества бюрократических моментов, сильно усложняющих жизнь. В качестве аргумента она рассказала о том, как купила квартиру в Сочи наперекор желанию мужа, при этом пояснив, что если бы они были официально женаты, Симоньян пришлось бы предоставлять нотариально заверенное согласие. Более того, она не нуждается в защите своих интересов государством и способна себя материально обеспечить самостоятельно, так что в браке просто нет никакой необходимости.

Ранее Симоньян призвала с позором увольнять и лишать лицензии медицинских работников, распускающих слухи о вреде вакцины от коронавируса.