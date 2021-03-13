«Колдунья»: Лопырёва в алом платье восхитила поклонников

Модель Виктория Лопырёва поделилась с подписчиками новой фотографией, на которой продемонстрировала идеальную фигуру.
На снимке 37-летняя блондинка запечатлена в алом платье на тонких бретелях и изящных серебряных туфлях на шпильке.
Поклонники оценили стройность и красоту Лопырёвой, отметив, что платье и весь образ в целом вызывает восторг.
Колдунья, не иначе! — написала одна из подписчиц.
Ранее NEWS.ru писал, что всю зиму Лопырёва провела за границей. Она перемещалась из Дубая в Майами, потом на Мальдивы и снова вернулась в Дубай. Там телеведущая встретилась со своей подругой певицей Нюшей (Анной Шурочкиной), которая также после отдыха на Мальдивских островах оказалась в крупнейшем городе Арабских Эмиратов. Снимком, сделанным в клубе, где веселились соотечественницы, Виктория поделилась в Instagram. Подписчики Виктории порадовались встрече подружек и отметили их прекрасный золотой загар.