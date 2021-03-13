«Колдунья»: Лопырёва в алом платье восхитила поклонников

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Бывшая жена актёра Константина Соловьёва актриса Евгения Ахременко пожаловалась на то, что экс-супруг не общается с детьми, и заявила о намерении лишить его родительских прав.

По словам Ахременко, Соловьёв не виделся с собственными детьми многие годы, но при этом отказался давать разрешение на их выезд за пределы России, когда старшему ребёнку это было необходимо из-за...