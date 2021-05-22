Киркоров вспомнил о сбывшемся предсказании Ванги

https://static.news.ru/photo/cd94300c-baf0-11eb-9c4e-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: kirkorovofficial/facebook.com

Певец Филипп Киркоров в эфире шоу Comedy Club вспомнил о сбывшемся пророчестве болгарской предсказательницы Ванги, передаёт MK.RU.

Ясновидящая однажды сказала музыканту, что он добьётся успеха благодаря женщинам, чьи имена начинаются на букву «А».

В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву «А», — вспомнил Киркоров.

Он напомнил о таких певицах, как Ани Лорак, Анна Нетребко и Анна Корсун. Кроме того, музыкант рассказал о работе с Анастасией Стоцкой и Машой Распутиной, чьё настоящее имя — Алла Агеева. На вопрос ведущего Павла Воли о певице и бывшей жене Алле Пугачёвой артист заявил, что «это святое».

Ранее актриса и телеведущая Елена Проклова рассказала, что неоднократно бывала на приёме у известной болгарской прорицательницы Ванги и та предрекла ей смерть троих детей. В первый раз Ванга сказала артистке, что та будет «терять свою кровь», а во второй визит прорицательница посоветовала Прокловой не думать ни о чём, поскольку в её жизни всё будет хорошо. По словам актрисы, она вспомнила первое пророчество Ванги, когда потеряла троих детей. Речь идёт о близнецах, которых Проклова родила, будучи замужем за врачом Александром Дерябиным, и ребёнке, появившемся на свет в браке с бизнесменом Андреем Тришиным. Все дети умерли вскоре после рождения.