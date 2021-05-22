Киркоров вспомнил о сбывшемся предсказании Ванги

Певец Филипп Киркоров в эфире шоу Comedy Club вспомнил о сбывшемся пророчестве болгарской предсказательницы Ванги, передаёт MK.RU.
Ясновидящая однажды
В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву «А», — вспомнил Киркоров.
Он напомнил о таких певицах, как Ани Лорак, Анна Нетребко и Анна Корсун. Кроме того, музыкант рассказал о работе с Анастасией Стоцкой и Машой Распутиной, чьё настоящее имя — Алла Агеева. На вопрос ведущего Павла Воли о певице и бывшей жене Алле Пугачёвой артист заявил, что «это святое».
Ранее актриса и телеведущая Елена Проклова рассказала, что неоднократно бывала на приёме у известной болгарской прорицательницы Ванги и та предрекла ей смерть троих детей. В первый раз Ванга сказала артистке, что та будет «терять свою кровь», а во второй визит прорицательница посоветовала Прокловой не думать ни о чём, поскольку в её жизни всё будет хорошо. По словам актрисы, она вспомнила первое пророчество Ванги, когда потеряла троих детей. Речь идёт о близнецах, которых Проклова родила, будучи замужем за врачом Александром Дерябиным, и ребёнке, появившемся на свет в браке с бизнесменом Андреем Тришиным. Все дети умерли вскоре после рождения.