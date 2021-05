Киркоров вспомнил о сбывшемся предсказании Ванги

Фото: kirkorovofficial/facebook.com

Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри рассказала в эпизоде сериала The Me You Can't See, что в детстве её несколько раз изнасиловал 19-летний двоюродный брат. Шоу выходит на платформе Apple TV+.

По словам знаменитости, она долго не раскрывала подробностей произошедшего и даже на съёмках не назвала имени родственника. Уинфри добавила, что девочкам опасно жить в мире, полном мужчин. В 9 и...