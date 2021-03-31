Киркоров поздравил внучку Пугачёвой на съёмках шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/d501e780-9291-11eb-ad02-96000091f725_660.jpg Фото: fkirkorov / instagram

Российский певец и продюсер Филипп Киркоров поздравил внучку Аллы Пугачёвой Клаву Земцову с девятилетием прямо на съёмочной площадке телешоу «Маска».

Киркоров опубликовал в своём Instagram ролик, на котором показал, что подарил девочке игрушки — вертолёт и музыкальный дом.

Клава выросла такой милой девушкой... Загляденье! Я так рад, что наши дети «не разлей вода». Жаль, не смог быть на вашем замечательном празднике в честь 9-летия Клавдии, но шоу Маска все вместе поздравляют всю вашу семью, — написал он под постом в соцсети.

Шоу, в котором поп-король российской эстрады сейчас занимает кресло жюри, обожают и его собственные дети — Алла-Виктория и Мартин. Они оба дружат с внучкой Пугачёвой, и Клавдия часто гостит у Киркорова.

Ранее NEWS.ru писал, что Бузова рассказала, как чуть не выдала себя на шоу «Маска». Она постоянно хотела показать свой фирменный знак — сердечко.