Киркоров показал свой двухэтажный особняк в Майами

Российский певец Филипп Киркоров поделился в Instagram видео, в котором показывает свой двухэтажный особняк в Майами с бассейном, роскошным садом, личным кинотеатром и автопарком.
В США исполнитель приехал со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином, чтобы провести там новогодние каникулы.
Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом! — говорит он в ролике.
Киркоров также показал лестницу с коваными перилами, спальню своих детей и семейные портреты,
Новый год певец встречал в России, в не менее шикарных апартаментах. Он всю ночь показывал подписчикам происходящее на празднике. В гости к Киркорову тогда пришли Тимати с мамой Симоной Юнусовой, бывшей женой Алёной Шишковой и их дочерью Алисой, певец Григорий Лепс, Егор Крид и Джиган с супругой Оксаной Самойловой.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Филипп Киркоров, известный своей слабостью к уникальным и брендовым вещам, получил на Новый год в подарок единственный в мире меховой рюкзак Louis Vuitton. Прославленный певец устроил у себя дома вечеринку со звёздными гостями.