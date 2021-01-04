Киркоров показал свой двухэтажный особняк в Майами

https://static.news.ru/photo/4d19150a-4f25-11eb-9727-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Российский певец Филипп Киркоров поделился в Instagram видео, в котором показывает свой двухэтажный особняк в Майами с бассейном, роскошным садом, личным кинотеатром и автопарком.

В США исполнитель приехал со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином, чтобы провести там новогодние каникулы.

Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом! — говорит он в ролике.

Киркоров также показал лестницу с коваными перилами, спальню своих детей и семейные портреты, передаёт 5-tv.ru.

Новый год певец встречал в России, в не менее шикарных апартаментах. Он всю ночь показывал подписчикам происходящее на празднике. В гости к Киркорову тогда пришли Тимати с мамой Симоной Юнусовой, бывшей женой Алёной Шишковой и их дочерью Алисой, певец Григорий Лепс, Егор Крид и Джиган с супругой Оксаной Самойловой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Филипп Киркоров, известный своей слабостью к уникальным и брендовым вещам, получил на Новый год в подарок единственный в мире меховой рюкзак Louis Vuitton. Прославленный певец устроил у себя дома вечеринку со звёздными гостями.