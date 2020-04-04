«Попросил Деда Мороза»: Киркоров обвинил себя в пандемии коронавируса

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Российский певец Филипп Киркоров взял на себя ответственность за произошедшую вспышку коронавирусной инфекции.

По словам артиста, он попросил на Новый год у Деда Мороза возможности больше времени проводить с детьми. И вот в период пандемии COVID-19 исполнитель находится на самоизоляции и каждый день общается с домочадцами.

Как отметил Киркоров, в конце 2019 года он испытывал ужасную усталость от постоянных концертов и съёмок в телевизионных передачах.

Я попросил Деда Мороза на Новый год, чтобы он позволил мне больше времени проводить с детьми. Сейчас из-за пандемии всё время с ними. Это я призвал коронавирус. Вот что называется сила слова и сила мысли, — рассказал певец в эфире телеканала НТВ.

Исполнитель подчеркнул, что ему нравится проводить много времени с детьми. Киркоров рассказал, что его дочь во время изоляции много рисует. Отец девочки поддерживает увлечение ребёнка и надеется, что девочка не захочет быть певицей и заниматься «собачьим трудом» музыканта.

Как ранее писал NEWS.ru, писатель Захар Прилепин призвал жителей России не переживать из-за того, что звёзды отечественной поп-сцены тяжело переживают период карантина. По мнению публициста, они и так заработали себе состояния, выступая на концертах и корпоративах. Как отметил Прилепин, певцу Филиппу Киркорову он и вовсе не стал бы говорить об отмене карантина, чтобы исполнитель остался на изоляции вечно.