Ким Кардашьян представила свои защитные маски

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Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян представила свою коллекцию масок для защиты от заражения коронавирусом. Выпуском аксессуаров занимается принадлежащий ей бренд нижнего белья Skims.

Желающие могут выбрать маску под любой цвет кожи. Один предмет стоит $8, комплект из из четырёх изделий обойдётся в $25.

Чтобы поддержать усилия по борьбе с COVID-19 и защитить тех, кто находится на передовой, Skims предоставляет 10 000 бесшовных масок на лица нашим партнёрам по благотворительности, которым также был выделен $1 млн, — говорится в Instagram бренда.

Первая партия была раскуплена за несколько минут после начала продаж. Представители бренда пообещали, что второй тираж появится в скором времени.

Как писал NEWS.ru, американская группа Devo представила свою коллекцию предметов для защиты от заражения коронавирусом. Предметы доступны на сайте коллектива.