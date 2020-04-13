Кети Топурия показала откровенный снимок

https://static.news.ru/photo/62ebcfe0-7db0-11ea-80e0-fa163e074e61_660.jpg Кети Топурия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солистка группы A’Studio Кети Топурия опубликовала откровенное фото в своём Instagram.

Снимок сделан в лесу. Звезда прикрывает обнажённую грудь руками. Фанаты пришли в восторг от этой фотосессии. Они сравнили артистку с лесной нимфой.

Однако нашлись и недоброжелатели, которые посоветовали грузинской певице вернуться к соблюдению режима самоизоляции и не делать таких провокационных поступков.

Как ранее писал NEWS.ru, рэпер Гуф поздравил с днём рождения Кети Топурию. Музыкант признался девушке, что очень любил её.