Кети Топурия опровергла информацию о родах

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Солистка группы A’Studio Кети Топурия в своём Instagram опровергла информацию о родах.

Так, некоторое время назад появилась информация о том, что артистка родила 5 октября в одной из частных клиник.

Как заявила Топурия в сторис, она никого не рожала. Тем не менее певица явно оценила очередной ажиотаж, возникший вокруг её персоны.

Примечательно, что пользователи Сети продолжили поздравлять артистку с прибавлением.

Ранее NEWS.ru писал, что Топурия призналась, что помолвлена с бизнесменом Львом Деньговым. Предложение руки и сердца от своего возлюбленного она получила ещё в июле, но всё это время скрывала информацию от поклонников.