Кети Топурия опровергла информацию о родах

Солистка группы A’Studio Кети Топурия в своём Instagram опровергла информацию о родах.
Так, некоторое время назад появилась информация о том, что артистка родила 5 октября в одной из частных клиник.
Как
Примечательно, что пользователи Сети продолжили поздравлять артистку с прибавлением.
Ранее NEWS.ru писал, что Топурия призналась, что помолвлена с бизнесменом Львом Деньговым. Предложение руки и сердца от своего возлюбленного она получила ещё в июле, но всё это время скрывала информацию от поклонников.