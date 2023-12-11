Катя Гордон рассказала о состоянии Кудрявцевой Телеведущая Гордон заявила, что Кудрявцева лечится от воспаления легких

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которую ранее госпитализировали в Минске, лечится от воспаления легких, заявила в беседе с NEWS.ru телеведущая, юрист и общественный деятель Катя Гордон. По ее словам, Кудрявцева — настоящий боец и не привыкла долго отдыхать.

У Леры воспаление легких. У самой востребованной телеведущей страны такой дикий график, что иногда организм дает сбой. Но Лера — настоящий боец и долго не отдыхает, — сообщила Гордон.

Концертный директор телеведущей Табриз Шахиди ранее рассказал, что Кудрявцева выписалась из минской больницы и уже прибыла в Москву. Он сообщил, что артистка чувствует себя намного лучше.

О госпитализации Кудрявцевой стало известно 10 декабря. Ведущая должна была вести шоу «Песня года» в Минске, но перед мероприятием она стала жаловаться на сильную слабость и кашель. Медики диагностировали у нее пневмонию.

Накануне в Москве госпитализировали российского продюсера Иосифа Пригожина. Он рассказал, что врачи диагностировали у него грипп А и пневмонию. По словам Пригожина, он мог простудиться во время рабочей поездки в Белоруссию. Продюсер заявил, что заболел сразу после приезда из Минска, где он участвовал в прямом эфире шоу «Фактор.by».