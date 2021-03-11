Карен Шахназаров объяснил «огромные гонорары» артистов

https://static.news.ru/photo/f199d304-827d-11eb-91f8-96000091f725_660.jpg Карен Шахназаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский кинорежиссёр Карен Шахназаров, вспоминая слова коллеги Никиты Михалкова о заработке актёров до 300 тысяч рублей за один съёмочный день, заявил, что данная оценка не совсем соответствует действительности. Михалков недавно раскритиковал артистов, недовольных ситуацией в стране, отметив их высокие зарплаты.

У артистов может быть [гонорар] 150–300 тысяч за съёмочный день. <...> Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съёмочных дней за полгода или за год. И всё, — заявил Шахназаров в эфире радио «Комсомольская правда».

Тем не менее Шахназаров подчеркнул, что во многом согласен с Михалковым и разделяет его взгляды. Накануне Михалков опубликовал новый выпуск своей передачи «Бесогон», в котором поддержал идею писателя и журналиста Михаила Шахназарова отправить режиссёра Жору Крыжовникова и других деятелей культуры, поддерживающих Алексея Навального, в Москву образца 1990-х годов.

Михалков привёл цитату Шахназарова: «Я помню Москву начала 90-х, не дай бог вам там оказаться, Жора Крыжовников. Хотя знаете... Если честно, я бы всех вас туда вернул на месяцок. Я бы посмотрел, с какими глазами вы бы вылезали из машины времени».

Ранее NEWS.ru писал, что Никита Михалков отреагировал на заявления актёров, поддерживающих осуждённого оппозиционера Алексея Навального. Многие из них ранее возмутились словами режиссёра, заявившего о высоких гонорарах артистов, получающих зарплату из бюджетных средств и при этом критикующих власть.