«Чистая лажа»: Михалков ответил на критику «баррикадных актёров»

https://static.news.ru/photo/9494b45e-7ea8-11eb-84ee-96000091f725_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков отреагировал на заявления актёров, поддерживающих осуждённого оппозиционера Алексея Навального. Многие из них ранее возмутились словами режиссёра, заявившего о высоких гонорарах артистов, получающих зарплату из бюджетных средств и при этом критикующих власть.

Смотрите, вы цените Голливуд, вы цените американских актёров. Но вы же знаете, что они не то что не скрывают, что они зарабатывают. Они декларируют и даже рекламируют свой заработок. Потому что их заработок — это визитная карточка. Чем больше заработок, тем больше интереса у продюсеров. А вы чего так возмутились? Может быть, вы считаете, что не стоите этих денег? — обратился к актёрам Михалков в эфире своей программы «Бесогон».

Он добавил, что эти актёры, по всей видимости, боятся, что те, кого они призывают идти на акции протеста, переключат своё внимание на них. В таком случае, по словам режиссёра, все разговоры о гражданской позиции таких артистов — «чистая лажа», так как они лишены какой-либо реальной заинтересованности в том, что происходит в стране.

Как сообщал NEWS.ru, Михалков в прошлом выпуске своей передачи «Бесогон» рассказал о том, сколько, по его данным, зарабатывают российские артисты, выступившие в поддержку Навального. По словам режиссёра, «жертвы режима», критикующие власти, могут получать 200–300 тысяч рублей за съёмочный день. Многие из упомянутых Михалковым актёров впоследствии опровергли информацию о столь высоких гонорарах.