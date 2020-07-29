Ким Кардашьян спрятала детей от Канье Уэста после публичного скандала

https://static.news.ru/photo/c62a59e2-d23c-11ea-878b-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Американская фотомодель, актриса и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян ограничила общение детей с супругом, рэпером Канье Уэстом. Она опасается, что те узнают о его недавних публичных заявлениях.

Таким образом 39-летняя звезда пытается оградить их от семейной драмы, которая может завершиться разводом, сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на People.

Семья на её стороне. <...> Родственники стараются создать вокруг детей нормальную атмосферу. Им не нужно видеть этот кризис, вынесенный на публику, — рассказал знакомый семьи.

Ранее 43-летний рэпер начал писать в Twitter о том, что хочет развестись с Кардашьян, так как не доверяет ей. Он заявил, что жена неоднократно пыталась отправить его на лечение в психбольницу. Кроме того, он рассказал, что пытался заставить жену сделать аборт, когда та забеременела их первой дочерью. Позже он и вовсе обвинил супругу в измене.

В свою очередь Кардашьян попыталась оправдать супруга, объяснив происходящее его биполярным расстройством. Вскоре Уэст публично принёс извинения жене и признал, что не должен был раскрывать подробности личной жизни. Он поблагодарил её за то, что она «всегда была рядом», а также согласился, что ему нужна помощь специалистов.

В какой-то момент на ранчо Уэста в штате Вайоминг прибыла машина скорой помощи. Вскоре стало известно, что рэпер оказался в психиатрической клинике. Фото встречи там супругов попали в прессу — Кардашьян была в слезах во время разговора с мужем.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, она не исключила, что их брак в конечном итоге всё же будет расторгнут. Однако заверила, что не станет начинать бракоразводный процесс, пока состояние Уэста не стабилизируется.

Рэпер является третьим мужем фотомодели. У них родились четверо детей: в 2013 году — дочь Норт, в 2016-м — сын Сейнт, в 2018-м — дочь Чикаго, а ещё через год — сын Саам. Чикаго и Саам появились на свет с помощью суррогатных матерей.