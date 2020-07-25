Машину скорой помощи заметили на ранчо Канье Уэста

https://static.news.ru/photo/b205878c-cf14-11ea-accc-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: John Taggart/CNP/AdMedia/Global Look Press

На ранчо американского исполнителя Канье Уэста в штате Вайоминг прибыла машина скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на слова очевидцев. По его данным, музыкант был замечен неподалёку от местной больницы. Через десять минут на территорию его поместья заехала машина скорой. Через некоторое время медики покинули ранчо. Вскоре после этого рэпера увидели катающимся на квадроцикле в окрестностях поместья.

Это произошло примерно через час после того, как Уэст опубликовал извинения перед своей женой Ким Кардашьян. За несколько дней до этих событий рэпер написал в своём Twitter, что уже несколько лет хочет развестись с супругой якобы из-за ревности. Поводом для этого, по его словам, послужила встреча Ким с Миком Миллом, в ходе которой они обсуждали тюремную реформу. Позже Уэст удалил свой пост об этом. После этого Кардашьян впервые рассказала о биполярном расстройстве супруга и попросила поклонников не осуждать музыканта.

Ранее NEWS.ru писал о том, что канадский певец Джастин Бибер решил навестить рэпера Канье Уэста, чтобы оказать ему поддержку в непростой жизненный период. Бибер приехал на ранчо Уэста в Вайоминге, сообщает TMZ. Артисты являются близкими друзьями, и издание предполагает, что таким образом Джастин пытается помочь желающему стать президентом коллеге, у которого ранее было диагностировано биполярное расстройство.