Машину скорой помощи заметили на ранчо Канье Уэста

На ранчо американского исполнителя Канье Уэста в штате Вайоминг прибыла машина скорой медицинской помощи.
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Это произошло примерно через час после того, как Уэст опубликовал извинения перед своей женой Ким Кардашьян. За несколько дней до этих событий рэпер написал в своём Twitter, что уже несколько лет хочет развестись с супругой якобы из-за ревности. Поводом для этого, по его словам, послужила встреча Ким с Миком Миллом, в ходе которой они обсуждали тюремную реформу. Позже Уэст удалил свой пост об этом. После этого Кардашьян впервые рассказала о биполярном расстройстве супруга и попросила поклонников не осуждать музыканта.
Ранее NEWS.ru писал о том, что канадский певец Джастин Бибер решил навестить рэпера Канье Уэста, чтобы оказать ему поддержку в непростой жизненный период. Бибер приехал на ранчо Уэста в Вайоминге, сообщает TMZ. Артисты являются близкими друзьями, и издание предполагает, что таким образом Джастин пытается помочь желающему стать президентом коллеге, у которого ранее было диагностировано биполярное расстройство.
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