Шоу-бизнес

Ким Кардашьян заявила о желании развестись с Канье Уэстом

13:44, 26 июля 2020 13
Канье Уэст и Ким Кардашьян Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: AdMedia/Global Look Press

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила, что намерена расторгнуть брак со своим мужем, рэпером Канье Уэстом.

При этом она отметила, что не будет начинать бракоразводный процесс, пока состояние супруга, о биполярном расстройстве которого Ким на днях рассказала, не стабилизируется, передаёт StarНit.

Ранее 43-летний рэпер начал писать посты в своём Twitter о том, что хочет развестись с Кардашьян, так как не доверяет ей. Он заявил, что жена неоднократно пыталась отправить его на лечение в психбольницу. В свою очередь Ким сообщила, что её супруг страдает биполярным расстройством, и попросила поклонников не осуждать его. Вскоре Уэст публично принёс извинения жене, признал, что не должен был раскрывать подробности личной жизни, и поблагодарил её за то, что она «всегда была рядом». Он также согласился, что ему нужна помощь специалистов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на ранчо американского исполнителя Канье Уэста в штате Вайоминг прибыла машина скорой медицинской помощи. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на слова очевидцев. По его данным, музыкант был замечен неподалёку от местной больницы. Через десять минут на территорию его поместья заехала машина скорой.

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