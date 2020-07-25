Ким Кардашьян заявила о желании развестись с Канье Уэстом

https://static.news.ru/photo/602e7dea-cf2f-11ea-a8cc-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: AdMedia/Global Look Press

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила, что намерена расторгнуть брак со своим мужем, рэпером Канье Уэстом.

При этом она отметила, что не будет начинать бракоразводный процесс, пока состояние супруга, о биполярном расстройстве которого Ким на днях рассказала, не стабилизируется, передаёт StarНit.

Ранее 43-летний рэпер начал писать посты в своём Twitter о том, что хочет развестись с Кардашьян, так как не доверяет ей. Он заявил, что жена неоднократно пыталась отправить его на лечение в психбольницу. В свою очередь Ким сообщила, что её супруг страдает биполярным расстройством, и попросила поклонников не осуждать его. Вскоре Уэст публично принёс извинения жене, признал, что не должен был раскрывать подробности личной жизни, и поблагодарил её за то, что она «всегда была рядом». Он также согласился, что ему нужна помощь специалистов.