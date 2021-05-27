Канье Уэсту написали рецепт борща после слухов о романе с Ириной Шейк

https://static.news.ru/photo/700672e4-bf08-11eb-b6dc-96000091f725_660.jpg Канье Уэст Фото: Ian West/Global Look Press

Поклонники американского рэпера Канье Уэста написали ему в социальной сети Instagram рецепт борща после слухов о романе с российской моделью Ириной Шейк. Фанаты «прибежали» в комментарии к публикации звезды от 4 ноября 2020-го, когда музыкант проголосовал на выборах главы США.

Юзер под ником _.mln._ также поинтересовался , начал ли исполнитель учить русский язык. Западные СМИ начали подозревать Уэста и Шейк в отношениях в конце мая 2021-го. Мужчина сейчас разводится со своей супругой Ким Кардашьян. Последняя, по данным источников портала The Sun, не верит сплетням, но даже если это окажется правдой, бизнесвумен не расстроится.

24 мая у неё с Канье была годовщина — семь лет подходящего к концу брака.

Шейк и Уэст знакомы более 10 лет. В 2010-м модель приняла участие в съёмках клипа рэпера на песню Power, в котором предстала в образе ангела. Через два года она выступила на показе осенне-зимней коллекции бренда Канье Уэста West's Yeezy на Неделе моды в Париже. Около месяца назад фотографы сфотографировали модель в футболке DMX, созданной Уэстом в сотрудничестве с модным домом Balenciaga.

Ранее Ким Кардашьян заподозрили в отношениях с корреспондентом телеканала CNN Ваном Джонсом. Они дружат много лет. Женщина плотно сотрудничала с 52-летним общественным деятелем во время изучения юриспруденции и стажировки по специальности на протяжении четырёх лет. Журналисты считают, что именно с ним скандальная звезда закрутила роман.