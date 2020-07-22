Канье Уэст заявил, что давно хочет развестись с Ким Кардашьян

https://static.news.ru/photo/493e8614-cc16-11ea-815b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/kanyew.est

Рэпер Канье Уэст рассказал в Twitter, что уже два года хочет развестись со своей супругой — звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Чуть позже он удалил эту публикацию.

Причиной для таких мыслей музыканта стала ревность. По словам Уэста, супруга дала ему повод, когда два года назад встречалась с неким Миком в отеле для обсуждения тюремной реформы (последние два слова рэпер взял в кавычки). Канье Уэст также написал о том, что Мик, в отличие от его жены, повёл себя уважительно. Скрин этой записи в микроблоге Уэста сделали журналисты The Sun.

Как отмечает телеканал «360», речь идёт, скорее всего, о Мике Милле, бывшем избраннике рэперши Ники Минаж. Он встречался с Ким Кардашьян в 2018 году в Лос-Анджелесе для обсуждения реформы уголовного правосудия.

Кроме твитов в адрес жены, Уэст набросился и на её мать Крис Дженнер, обвиняя её в одобрении идеологии «превосходства белых».

Ранее источники из близкого окружения Канье Уэста сообщили, что артист ежегодно переживает маниакальную фазу биполярного аффективного расстройства, что оказывает большое влияние на его высказывания и действия. Рэпер и сам говорил о наличии у него душевного недуга, правда, не называл диагноз.

Рэпер Канье Уэст женат на модели Ким Кардашьян с 2013 года. У них четверо детей. Недавно Уэст зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента США. Во время первой встречи с избирателями он расплакался, когда говорил о праве на аборт. Музыкант сказал, что когда его супруга забеременела их первой дочкой, он не хотел этого ребёнка (но сейчас всё поменялось). Уэст даже допустил, что Кардашьян может развестись с ним после такого признания, писал NEWS.ru.