Канделаки раскрыла подробности отношений с олигархом Керимовым

Телеведущая Тина Канделаки раскрыла подробности своих отношений с олигархом Сулейманом Керимовым. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

Он никогда не был в меня влюблён. Всё это неправда, — призналась звезда.

Слухи о романе Канделаки и Керимова ходили давно: пару не раз видели вместе на светских мероприятиях и театральных премьерах. Более того, телеведущая находилась в одном автомобиле с миллиардером, когда тот попал в серьёзную аварию в Ницце в 2006 году.

Несмотря на эти совпадения, Канделаки настаивает на том, что их с Керимовым связывает только дружба. Телеведущая даже призналась: ей «было бы приятнее говорить, что в неё влюблен Сулейман Керимов». Но при этом она подчеркнула, что никогда не смогла бы встречаться с олигархом, так как привыкла всего добиваться сама.

Ранее Канделаки рассказала о зарплате Юрия Дудя и призналась, что интервью с Познером стало для неё «пощёчиной».