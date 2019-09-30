https://static.news.ru/photo/5d1b9602-e361-11e9-a207-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Настя Каменских рассказала, что они с Алексеем Потапенко надеются в скором времени стать родителями. Плотный гастрольный график и редкие встречи добавляют в отношения этой звёздной пары пикантность, а вопросы близости они решают даже в неподходящих условиях.

Когда Вселенная решит нам подарить ребёночка, мне кажется, что это получится легко. И даже если это будет один час в каком-то аэропорту — мы очень пылкие любовники, — рассказала StarHit Каменских.

Популярные украинские артисты 32-летняя Настя Каменских и 38-летний Алексей Потапенко поженились четыре месяца назад, до этого они были знакомы много лет.

Как писал News.ru, Потап и Настя опровергли слухи о женитьбе ради пиар-кампании. Они опубликовали видео в своих соцсетях, в котором рассказали о своих взаимоотношениях. Потап сообщил, что не знает, продолжат ли они совместную певческую карьеру, но пообещал никогда не расставаться с Каменских.