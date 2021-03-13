«Какой вы потрясающий!»: Стоянов-Банан восхитил судей на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/1cc133fc-8507-11eb-885b-96000091f725_660.jpg Юрий Стоянов Фото: ru.wikipedia.org/Mark Nakoykher - собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Народный артист России Юрий Стоянов оказался в костюме Банана на шоу «Маска». Именно его назвали судьи Регина Тодоренко, Валерия и Тимур Родригез.

Председатель жюри Филипп Киркоров до последнего настаивал на своём, уверяя, что под маской Банана скрывается его друг Александр Буйнов. Его поддерживал и Александр Ревва.

Каково же было удивление и восхищение жюри и зрителей, когда исполнителем зажигательных рок-н-ролльных ритмов, под которые все выпуски отплясывали члены жюри, оказался 63-летний актёр и музыкант.

Стоянов на своё рассекречивание отреагировал с присущим ему юмором.

Только не говорите, что вы на мне выросли, — обратился артист к судьям, наперебой высказывавшим ему своё восхищение.

Актёр признался, что обманул жюри два раза, отвечая на их вопросы: сказал неправду одесситке Регине Тодоренко, уточнявшей, не с одного ли они с Бананом города. А также по-своему обманул Тимура Родригеза, который спрашивал, не снимался ли Банан в одной известной передаче с одним известным артистом, имея в виду «Городок».

Тимур, я в ней не снимался — я в ней жил, — проникновенно ответил Стоянов.

Финальной песней артиста по настоятельной просьбе так оплошавшего с угадыванием Филиппа Киркорова стал хит «Буги-вуги».

Будете уходить — смотрите под ноги: может попасться кожура, — пошутил перед уходом легендарный артист.

В итоге Стоянов так зажигательно исполнил композицию, что не устоял даже ведущий Вячеслав Макаров. Он надел снятую артистом маску и стал отплясывать на сцене.

Другими претендентами на вылет из шоу на этот раз были ещё Белый Орёл и Змея, но их спасли зрители и жюри.

Ранее NEWS.ru сообщал, что артистка в костюме Змеи растрогала председателя жюри на шоу «Маска». Артистка настолько профессионально исполнила хит Константина Меладзе «Цветок и нож», что вызвала слёзы у короля отечественной эстрады.