«Какой красавчик!»: сын Сафронова после диеты изменился до неузнаваемости

https://static.news.ru/photo/5d95e092-83c9-11eb-becd-96000091f725_660.jpg Дмитрий Сафронов Фото: dmitrij_safronov/instagram.com

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова готовится к съёмкам в фильме «Брат-3», где ему предстоит сыграть одну из ключевых ролей. К вопросу подготовки к роли Дмитрий Сафронов подошёл со всей ответственностью. Он решил похудеть, подтянуть фигуру и научиться пользоваться оружием. Для этого он начал регулярно посещать спортзал и правильно питаться.

По словам актёра, из-за карантина он себя немного «подзапустил». Однако как только узнал, что ему предстоит участвовать в таком проекте, сразу взял себя в руки. В результате 36-летнему актёру удалось избавиться от лишних семи килограмм.

Роль у меня знаковая, она влияет на ход событий всего фильма. Я буду авторитетом. На съёмках мне предстоит пользоваться пистолетом. Так что я теперь ещё хожу в тир. Взял себе профессионального инструктора, который меня учит тому, как правильно обращаться с оружием, — рассказал актёр в интервью «Собеседнику».

Поклонники оценили преображение Сафронова. «Какой красавчик!», — теперь восторгаются его подписчики. Они постоянно хвалят артиста в его соцсетях.

О Дмитрии Сафронове стали говорить после его отношений с балериной Анастасией Волочковой, ходили даже слухи об их возможной свадьбе.

Ранее другой сын Сафронова, пианист Лука Затравкин, прокомментировал идею депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского законодательно ограничить вес россиян до 80 кг. Сам пианист весит 250 килограммов. При этом он считает, что рациональное зерно в словах политика присутствует, но идти следует по пути помощи, а не запретов. В пример Затравкин привёл Японию, где существует специальное министерство, занимающееся лишним весом населения и всячески стимулирующее похудение людей, писал NEWS.ru.