«Нежная девочка»: Верник оценил фото Собчак в самолёте

https://static.news.ru/photo/2235b890-7458-11eb-ae2e-96000091f725_660.jpg Игорь Верник Фото: pixabay.com

Вернувшись после отдыха с семьёй на Мальдивах, телеведущая Ксения Собчак тут же приступила к работе и опубликовала в соцсети фото из салона авиалайнера. Журналистка сообщила, что летит в очередную командировку. Снимок очень понравился подписчикам, особенно актёру Игорю Вернику, который оставил свой комментарий под фото.

Какая нежная девочка, — написал Верник.

Собчак в подписи к фотографии решила поделиться воспоминаниями от поездки в Ростов и назвала аэропорт Платов «самым красивым аэропортом, который видела». По мнению телеведущей, «Шереметьево и Внуково нервно курят».

Кроме того, Собчак не осталась в стороне от обсуждения награждения певца ЮрКисса орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Блогер высмеяла данное решение и предложила ещё несколько кандидатур на награждение, в том числе и свою собственную. На этом Ксения Анатольевна не остановилась и выпустила новый пародийный клип в рамках выпуска шоу «Осторожно, новости» на её канале на YouTube, сообщал NEWS.ru.