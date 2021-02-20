Собчак высмеяла награждение ЮрКисса

https://static.news.ru/photo/024af356-741c-11eb-9acd-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Российская журналистка, телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак высмеяла награждение певца ЮрКисса орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, предложив ещё несколько кандидатур на награждение, в том числе и свою собственную.

Она представила новый пародийный клип в рамках выпуска шоу «Осторожно, новости» на её канале в YouTube.

Блогер удивилась тому, как почти никому неизвестные деятели культуры получают награды от российских властей, в то время как для награждения есть куда более очевидные кандидаты. Так, Собчак в шутку номинировала несколько представителей российского шоу-бизнеса на государственные награды — таких как Виктория Боня, Моргенштерн, Ольга Бузова. Среди номинаций телеведущая не забыла и про себя.

Мне очень нужен орден. У меня грудь маленькая. Прикрыться, — заявила Собчак.

ЮрКисс — сын владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва. Он не только певец, но и член совета директоров РМГ, а также глава концертной компании «Брайт Стар», писал NEWS.ru.

12 февраля президент Владимир Путин подписал указ о награждении певца Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. При этом сам певец испугался давать комментарии об этом.