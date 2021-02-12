Путин наградил певца ЮрКисса орденом «За заслуги перед Отечеством»

https://static.news.ru/photo/682e214e-6d4f-11eb-b21d-96000091f725_660.jpg Фото: urkiss_official/Instagram.com

23-летний певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такой указ подписал президент Владимир Путин.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. При этом сам певец испугался давать комментарии об этом.

Я никогда не даю комментариев по телефону. Очень настороженно отношусь к такого рода звонкам, потому что много мошенников. У меня чёткая позиция в этом плане. Я никогда не даю комментариев по телефону СМИ, прошу прощения, — цитирует его «Подъём».

ЮрКисс — сын владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва. Он не только певец, но и член совета директоров РМГ, а также глава концертной компании «Брайт Стар».

Ранее певица Елена Север опубликовала серию рождественских фотографий со своими сыновьями. От бизнесмена и музыкального продюсера Владимира Киселёва в 1997 году у неё родился сын Юрий, который выступает в настоящее время под псевдонимом ЮрКисс, а в 2000-м — Владимир, известный как ВладиМир, писал NEWS.ru.