«Как быть, куда податься»: Ургант объявился в рекламе IT-курсов Ургант записал рекламный ролик про IT-курсы для проекта GeekBrains «ВКонтакте»

Иван Ургант прорекламировал собственный IT-семинар на официальной странице образовательного проекта GeekBrains социальной сети «ВКонтакте». Шоумен призвал россиян обучаться современным технологиям.

Несмотря на то, что реклама касается серьёзного направления, ведущий и тут проявил себя в качестве юмориста, найдя место шуткам.

Дело-то непростое, время-то идёт... Как быть, куда податься? Эх, непросто всё, ребята, непросто. Мне вот несколько человек сказали, может быть, пойти в IT? Ну, в смысле, пойти в ай-ти. Простите, жена зовёт, — говорит по ходу съёмок Ургант.

За кадром супруга шоумена интересуется, водил ли он сегодня гулять собак, Ургант продолжает записывать видео как ни в чём не бывало, отвечая жене в непринуждённой манере, что собаки уже сходили по своим нуждам «здесь».

На вопрос жены, что случилось, юморист поясняет, что записывает приглашение на свой IT-семинар.

Ты будешь смотреть? Наташка пойдёт смотреть. Поговорим об IT, ведь IT стороной не обойти, — снова шутит телеведущий.

Ранее Отар Кушанашвили прокомментировал положение, в котором сейчас оказался Иван Ургант. Журналист дал понять, что тучи над популярным телеведущим уже сгущаются.