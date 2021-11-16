«Как бальзам на душу»: Тотьмянина оценила судейство Тарасовой

Российская фигуристка Татьяна Тотьмянина в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что оценки судьи «Ледникового периода» Татьяны Тарасовой для неё особенно важны, потому что та «редко говорит неправду». По словам спортсменки, критика Татьяны Анатольевны «стимулирует к дальнейшему росту».

Татьяна Анатольевна очень редко говорит неправду. Поэтому услышать такие слова от неё — как бальзам на душу. Это стимулирует тебя к дальнейшему росту. Хочется, чтобы каждый раз все нравилось — и не только Татьяне Анатольевне, но и тебе самому, что бы ты был удовлетворен неделей, проведённой на льду, — пояснила Тотьмянина.

В седьмом выпуске проекта олимпийская чемпионка Тотьмянина в паре с актёром Иваном Колесниковым получила максимальные баллы за выступление. Татьяна Тарасова была в особенном восторге от их проката и подчеркнула, что все элементы были исполнены «музыкально».

Ранее Татьяна Тарасова оправдалась за уход Татьяны Тотьмяниной из прошлого сезона «Ледникового периода». Она подчеркнула, что не имеет к этому никакого отношения и что фигуристка покинула проект из-за травмы.