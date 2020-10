Кайли Дженнер столкнулась с критикой в Сети за то, что перепутала флаги

23-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» опубликовала в Twitter сообщение о запуске нескольких сайтов для своего бренда косметики для четырёх стран: Германии, Франции, Великобритании и Австралии. Рядом с ссылками на сайты она разместила иконки флажков каждого из государств, однако ошиблась с австралийским флагом, пишет Lenta.Ru.

Вместо флага Австралии она разместила флаг Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, который очень напоминает австралийский: Юнион Джек в левом верхнем углу на синем фоне, однако справа вместо созвездия Южного Креста — герб.