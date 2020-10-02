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Кайли Дженнер столкнулась с критикой в Сети за то, что перепутала флаги

17:54, 02 октября 2020
Кайли Дженнер Кайли Дженнер Фото: Atlantic Records/Keystone Press Agency/Global Look Press

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самого молодого миллиардера в мире, столкнулась с критикой в социальных сетях после того, как перепутала флаги двух стран.

23-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» опубликовала в Twitter сообщение о запуске нескольких сайтов для своего бренда косметики для четырёх стран: Германии, Франции, Великобритании и Австралии. Рядом с ссылками на сайты она разместила иконки флажков каждого из государств, однако ошиблась с австралийским флагом, пишет Lenta.Ru.

Вместо флага Австралии она разместила флаг Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, который очень напоминает австралийский: Юнион Джек в левом верхнем углу на синем фоне, однако справа вместо созвездия Южного Креста — герб.

В сообщении отмечается, что многие пользователи указали знаменитости на её ошибку.

Это не австралийский флаг, милая, но попытка была хорошая, — пишет один из пользователей Twitter.

Другие назвали такую ошибку позором.

О боже. Как эти люди могут быть такими недалёкими и богатыми одновременно? — отмечают в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Forbes в апреле в очередной раз признал Кайли Дженнер самой молодым миллиардером в мире, однако месяц спустя её лишили этого статуса после того, как стало известно, что она подделала налоговые декларации.

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