Кайли Дженнер столкнулась с критикой в Сети за то, что перепутала флаги

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самого молодого миллиардера в мире, столкнулась с критикой в социальных сетях после того, как перепутала флаги двух стран.
23-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» опубликовала в Twitter сообщение о запуске нескольких сайтов для своего бренда косметики для четырёх стран: Германии, Франции, Великобритании и Австралии. Рядом с ссылками на сайты она разместила иконки флажков каждого из государств, однако ошиблась с австралийским флагом, пишет Lenta.Ru.
Вместо флага Австралии она разместила флаг Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, который очень напоминает австралийский: Юнион Джек в левом верхнем углу на синем фоне, однако справа вместо созвездия Южного Креста — герб.
hi guys, my team is working hard on my @kylieskin sites for the UK, Germany, France and Australia and we have a new launch date of October 7! canât wait!
В сообщении отмечается, что многие пользователи указали знаменитости на её ошибку.
Это не австралийский флаг, милая, но попытка была хорошая, — пишет один из пользователей Twitter.
Другие назвали такую ошибку позором.
О боже. Как эти люди могут быть такими недалёкими и богатыми одновременно? — отмечают в комментариях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Forbes в апреле в очередной раз признал Кайли Дженнер самой молодым миллиардером в мире, однако месяц спустя её лишили этого статуса после того, как стало известно, что она подделала налоговые декларации.