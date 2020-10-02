Кайли Дженнер столкнулась с критикой в Сети за то, что перепутала флаги

https://static.news.ru/photo/929f987a-04bf-11eb-bdf3-fa163e074e61_660.jpg Кайли Дженнер Фото: Atlantic Records/Keystone Press Agency/Global Look Press

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самого молодого миллиардера в мире, столкнулась с критикой в социальных сетях после того, как перепутала флаги двух стран.

23-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» опубликовала в Twitter сообщение о запуске нескольких сайтов для своего бренда косметики для четырёх стран: Германии, Франции, Великобритании и Австралии. Рядом с ссылками на сайты она разместила иконки флажков каждого из государств, однако ошиблась с австралийским флагом, пишет Lenta.Ru.

Вместо флага Австралии она разместила флаг Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, который очень напоминает австралийский: Юнион Джек в левом верхнем углу на синем фоне, однако справа вместо созвездия Южного Креста — герб.

hi guys, my team is working hard on my @kylieskin sites for the UK, Germany, France and Australia and we have a new launch date of October 7! canât wait!



https://t.co/gMl24e2PLI

https://t.co/1qtrgN6K0Y

https://t.co/A7UYNAzFOb

https://t.co/gsGp3nx84P — Kylie Jenner (@KylieJenner) September 30, 2020

В сообщении отмечается, что многие пользователи указали знаменитости на её ошибку.

Это не австралийский флаг, милая, но попытка была хорошая, — пишет один из пользователей Twitter.

Другие назвали такую ошибку позором.

О боже. Как эти люди могут быть такими недалёкими и богатыми одновременно? — отмечают в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Forbes в апреле в очередной раз признал Кайли Дженнер самой молодым миллиардером в мире, однако месяц спустя её лишили этого статуса после того, как стало известно, что она подделала налоговые декларации.