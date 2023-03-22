Юдашкин прилетел к «подруге Аллочке» Пугачевой в Израиль Юдашкин с женой прилетел в Израиль, чтобы встретиться с Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентин Юдашкин

Российский модельер Валентин Юдашкин вместе с супругой прилетел в Израиль на несколько дней, чтобы встретиться с матерью и певицей Аллой Пугачевой. В соцсетях супруга дизайнера рассказала, что они дружат с исполнительницей на протяжении 30 лет.

Прилетели на два дня в Тель-Авив, увидеть маму и нашу подругу Аллочку. Нашей дружбе 30 лет, — написала жена Юдашкина.

Ранее стало известно, что внук Пугачевой Никита Пресняков выставил на продажу дачу артистки в Подмосковье. Приобрести особняк можно за 225 млн рублей.

С начала СВО певица вместе с мужем и детьми живет в Израиле. В сентябре она попросила признать ее иностранным агентом вслед за супругом и выступила с критикой СВО, после чего ее начали активно критиковать.

Музыкальный продюсер Андрей Разин назвал нападки на Пугачеву «безумством сумасшедших идиотов». Он признался, что находится не в лучших отношениях с певицей, но осуждает негативные высказывания в ее адрес со стороны конъюнктурных представителей шоу-бизнеса и политики.